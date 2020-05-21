تعليم غرب غزة تناقش مع الشرطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم غرب غزة د.عبد القادر أبوعلي، وفداً من عمليات تدخل غزة في الشرطة الفلسطينية، تمثل في الرائد محمود نشوان مسؤول عمليات تدخل غزة، والرائد يوسف الجمل مدير عمليات محافظة غزة.

جاء ذلك، لمناقشة تأمين اللجان وتوزيع واستلام الاسئلة والاجابات وبحث النقاط وتذليل العقبات وبحث الطرفين عدة نقاط وأمور تساهم في الحفاظ على أمن اللجان وسير عملية امتحانات الثانوية العامة والخروج بأفضل صورة مشرقة تعبر عن أهمية جهاز الشرطة الفلسطينية.

وحضر اللقاء أ.هشام أبوناصر مسئول الخدمات وأ.سعيد القيشاوي مراقب الحراسات في مدارس مديرية تعليم غرب غزة.

بدوره رحب د.أبوعلي بوفد عمليات الشرطة الفلسطينية مشيراً إلى الدور الكبير والمهمة الوطنية الملقاة على عاتق الشرطة الفلسطينية في تأمين امتحانات الثانوية العامة مثنياً على أداء كافة أفراد الشرطة.

وأكد مدير التعليم أن تربية غرب غزة سوف تكون على تعاون وتنسيق مستمر مع الشرطة الفلسطينية لتوفير الأجواء المناسبة للطلبة لتقديم الامتحانات بهدوء وسلام،

ونوه الجمل الى أن امتحانات الثانوية العامة هي الحصاد للعملية التعليمية تولي لها قيادة الشرطة الفلسطينية أهمية كبيرة حيث تقوم الشرطة بتأمين لجان الامتحانات في كافة محافظات قطاع غزة، ومراكز التصحيح ومديرية التربية والتعليم غرب غزة على وجه الخصوص".

إلى هذا وتعد مهمة تأمين الامتحانات ولجانها مهمة وطنية وسيادية تهدف الشرطة ووزارة الداخلية من خلالها إلى توفير الأجواء الهادئة والمناسبة للطلاب داخل تلك اللجان وخارجها ومنع حالات الغش والتعدي عليها وعلى المدرسين ومندوبي وزارة التربية والتعليم عبر خطة متكاملة تضمن سير الامتحانات.

يذكر أن عدد لجان مديرية التربية والتعليم غرب غزة 54 لجنة مجهزة لاستقبال طلبة الثانوية العامة لتقديم امتحاناتهم.