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آيزنكوت: كنا على شفا حرب بعد فشل عملية خان يونس

21 آيار / مايو 2020 11:50

القدس المحتلة - الرأي

كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، أن الجيش كان مستعدا لإندلاع حرب جديدة ضد قطاع غزة، بعد كشف الوحدة الخاصة بخان يونس.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الخميس، عن آيزنكوت قوله: "كنا مستعدين للحرب بعد فشل العملية الأمنية، والكشف عن القوات الإسرائيلية الخاصة بخان يونس".

وبحسب الصحيفة، أضاف آيزنكوت، أنه أصدر أوامر لقائد سلاح الجو، عميكام نوركين، بأن يستعد لاستخدام كافة قدرات سلاح الجو، من أجل إخراج الجنود الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب.

ووفقا للصحيفة، تطرق آيزنكوت إلى صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس، محذرا من تكرار نموذج صفقة شاليط، لأنها تسببت في تحرير عدد كبير من الأسرى، وستشجع العمل الأمني ضد "إسرائيل".

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