بيطرة رفح تنظم جولة ميدانية على الصيدليات والعيادات البيطرية

رفح- الرأي

نظمت مديرية بيطرة رفح جولة ميدانية على العديد من الصيدليات والعيادات البيطرية في كافة أرجاء المحافظة، وذلك بحضور كل من د. محمد قديح و د. أفنان عياش، ووفد من شرطة مباحث التموين.

وأكد د. قديح، أن الهدف من القيام بالجولات التفتيشية للصيدليات والعيادات البيطرية هو التقييم والكشف عن وجود أطباء من عدمه في تلك المرافق، ومطالبتهم بالالتزام بالتراخيص وتجديدها، وقد جرى خلال الجولة مصادرة أدوية غير مسجلة ويمنع بيعها.

كما تم خلال الجولة زيارة عدد من مزارع الدجاج البياض وتقديم الإرشادات والنصائح للمزارعين بخصوص موجة الحر التي تجتاح البلاد، والاستماع لشكاوي المزارعين، والمربين والوقوف على اهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع والمساعدة في ايجاد الحلول المناسبة لها.

