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الاقتصاد تنظم حفلاً لتكريم الموظفين المتميزين

21 آيار / مايو 2020 12:17

الاقتصاد تنظم حفلاً لتكريم الموظفين المتميزين
الاقتصاد تنظم حفلاً لتكريم الموظفين المتميزين

غزة- الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني امس الاربعاء، احتفالا لتكريم الموظفين المتميزين ضمن مبادرة الحوافز للكادر الحكومي، وذلك في قاعة الاجتماعات بالوزارة.
وشارك في الاحتفال وكيل الوزارة د. رشدي وادي، ومدير عام الإدارة العامة التجارة رامي أبو الريش، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية إبراهيم المصري، وعدد من المدراء العامون بالوزارة.
ورحب د. وادي بالحضور مثمناً جهود المميزين من موظفي الوزارة، معرباً عن سعادته بأدائهم المتميز.
وأوضح وادي أن هذا التميز يعتبر بمثابة انعكاس واضح للجهود التي يبذلها الموظفين في خدمة المواطنين، وحسن التعامل مع متلقي الخدمات، وأصحاب الأفكار الإبداعية والتطويرية، والذين أسهموا بتسهيل معاملات المواطنين، والعاملين خارج أوقات الدوام، والمنجزين للمهام الموكلة إليهم في أوقات الأزمات.
وأكد د. وادي، أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين الكادر الإداري بالوزارة وفي شتى المجالات لتقديم خدمات أفضل وأسرع لأبناء شعبنا الفلسطيني.
وشدد على اهتمام الوزارة الكبير بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وهنأ الموظفين الفائزين والمتميزين بالمسابقة، متمنيا التوفيق لهم في خدمة ابناء شعبهم والارتقاء بوزارتهم.
وفي نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات الشكر والتقدير على الموظفين المميزين

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