زراعة رفح تنفذ جولات إرشادية للمزارعين لتفادي موجة الحر

رفح- الرأي

نظمت مديرية زراعة رفح العديد من الجولات الارشادية للمزارعين قبل وأثناء موجة الحر الشديدة، وذلك لتقديم الارشادات اللازمة لتفادي الاضرار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وشارك في الجولات العديد من مهندسي المديرية حيث تم تقديم عدة إرشادات للمزارعين للقيام بها كان من أهمها:

1. الري في الصباح الباكر أو في المساء.

2. عدم تعرض المزارعين للشمس مباشرة وقت الظهيرة.

3. التسميد بالنترات بدلا من اليوريا او سلفات الامونيوم حتى تكون النباتات اكثر قدرة على تحمل الاجهاد.

4. الرش بالمغذيات والأحماض الأمينية لتشجيع النبات على زيادة امتصاص العناصر وذلك بعد انتهاء الموجه لتفادى اضرار الموجة الحارة،

5. والرش المكثف بمحلول كبريتات زنك 2 % بمعدل 4 كيلوجرام للفدان ويفضل الرش فى المساء،

