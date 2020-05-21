الاقتصاد: خطة لمراقبة المطاعم والمحلات خلال أيام عيد الفطر

غزة- الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني إنها وضعت خطة لمتابعة ومراقبة المطاعم والمحلات التجارية خلال أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة منتجات ومستلزمات العيد.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في الوزارة، أن الوزارة وضعت خطة ستعمل بها خلال أيام عيد الفطر المبارك تستهدف جميع مطاعم الشاورما والوجبات الغذائية في قطاع غزة.

وأكدت أن الوزارة ستتأكد من سلامة المواد الغذائية التي تحضر منها الشاورما والوجبات الغذائية قبل استهلاك المواطنين لها في مطاعم القطاع.

وبشأن جولات التفتيش على الأسواق والمحال، قال مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك بالوزارة، إن طواقم حماية المستهلك تقوم بتنفيذ جولات ميدانية على الأسواق الشعبية والمحال لمتابعة منتجات عيد الفطر خاصة المنتجات الغذائية كالشوكولاتة، والحلقوم والفسيخ ومدى مطابقتها للمواصفات.

وبين أن الإدارة العامة لحماية المستهلك وضعت خطة شاملة لمتابعة المطاعم والمحلات، تبدأ قبل العيد بيوم وتستمر طيلة أيام عيد الفطر المبارك، من خلال جولات صباحية ومسائية، موضحاً أنه سيتم متابعة تنفيذ إجراءات الامن والسلامة.

وقالت الادارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في تقرير الايجاز اليومي لأنشطة وأعمال الوزارة، إن الطواقم قامت خلال اليومين الماضيين بتنظيم جولة تفتيشية ورقابية مكثفة على المحلات التجارية.

وأشار التقرير الي أن طواقم حماية المستهلك في محافظات قطاع غزة نظمت 67 جولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، تم خلالها زيارة 367 منشأه ومحل تجاري، وتم تحرير 52 محضر ضبط، و34 محضر اتلاف لأصناف وسلع منتهية الصلاحية وفاسدة.

وبين التقرير أن طواقم الإدارة العامة للصناعة نظموا جولات ميدانية على مصانع الشوكولاتة والحلقوم في محافظات عزة.

وتأتي هذه الجولات للتفتيش والرقابة على عملية اعداد وإنتاج الشوكولاتة والحلقوم، للتأكد من مدي التزام أصحاب المصانع بالشروط الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمستهلكين.

وفي السياق، نظمت طواقم التفتيش التابعة لدائرة المكاييل والموازين بالوزارة جولة ميدانية على محطات الوقود في محافظة غزة.

وتأتي هذه الجولات للتأكد من إجراءات السلامة والحماية في محطات تعبئة الوقود والغاز، واجراء الفحوصات اللازمة على ماكينات ضخ الوقود.

كما قامت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة خلال اليومين الماضيين بتنظيم جولات على محلات الذهب بمحافظتي غزة والوسطي شملت زيارة 15، واجراء 9 جولات مسائية بمحافظة خان يونس لمحلات لبيع الذهب والمجوهرات.