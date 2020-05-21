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"الزراعة" تطلع العاملين في حقن الدواجن على شروط العمل

21 آيار / مايو 2020 12:51

"الزراعة" تطلع العاملين في حقن الدواجن على شروط العمل

غزة- الرأي

 أطلعت الادارة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بالتعاون مع مباحث التموين- قسم الامن الزراعي، العاملين في حقن الدواجن على التعليمات الخاصة بحقن الدواجن،و ضرورة الالتزام بالشروط الموضوعة بها وذلك في إطار المتابعة الصحية لقطاع الثروة الحيوانية.
وتأتي هذه الخطوة المهمة في القطاع الصحي للدواجن لحفظ صحة المستهلك، وتقليل متبقيات الادوية البيطرية في اللحوم المستهلكة، لا سيما لحوم الدواجن الاكثر تناولا.

وأكدت الخدمات البيطرية أن هذه الاجراءت هي استكمالاً لحملات التفتيش التي تقوم بها طواقم الزراعة على الدجاج اللاحم المعروض في الأسواق بعدما اتضح وجود دجاج تم حقنه مؤخراً بالأدوية دون مراعاة فترة الأمان للدواء التي يتخلص فيها الجسم منها.

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