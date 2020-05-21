"الصحة" تفتتح برنامجاً تدريبياً لموظفي برنامج التشغيل المؤقت "تكافل"

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بالتعاون والمشاركة مع الإدارة العامة للتمريض بوزارة الصحة، برنامجا تأهيليا لموظفي برنامج التشغيل المؤقت "تكافل" وذلك في مقر تنمية القوى البشرية.

من جهته، افتتح البرنامج أ.محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة، مرحبا بالحضور من الإدارة العامة للتمريض أ.أكرم سلامة ، والمحاضرين المشاركين في البرنامج أعضاء لجنة مكافحة العدوى بوزارة الصحة كل من أ.سليمان العديني ، أ.كامل الأسمر.

وأوضح أن البرنامج يتم بالتعاون والمشاركة مع الإدارة العامة للتمريض التي هي المرجع الفني والإداري لجميع فئات التمريض، مبيناً ان البرنامج يستهدف موظفي برنامج التشغيل المؤقت "تكافل" والذ يستمر ثلاثة أيام تدريبية حيث سيتم باليوم الاول مناقشة مبادئ ومفاهيم عامة عن مكافحة العدوى، ودليل إجراءات وسياسات مكافحة العدوى، التعرف على مهارات تمريضية هامة مثل الانعاش القلبي المتقدم، آلية تنفيذ المحاليل الوريدية وكيفية إعطاء الأدوية بشكل آمن.

بدوره، ثمن أ. أكرم سلامة ممثلاً عن الإدارة العامة للتمريض الدور التكاملي مع الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية في سبيل المشاركة في رفع جهوزية طواقم التمريض لمواجهة جائحة كورونا ، مؤكدا ان من شروط استلام العمل هو اجتياز هذا البرنامج وسيتم توزيعهم على مختلف المرافق في وزارة الصحة بعد الانتهاء من الدورة.