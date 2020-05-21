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"الصحة": غرفة عمليات الطوارئ الصحية تعقد اجتماعها الدوري

21 آيار / مايو 2020 01:13

"الصحة": غرفة عمليات الطوارئ الصحية تعقد اجتماعها الدوري

غزة- الرأي

ترأس وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش اجتماعاً دورياً لغرفة عمليات الطوارئ الصحية , لبحث مستجدات العمل والجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 .

وناقش اللقاء الرعاية والمتابعة الصحية للمستضافين في مراكز الحجر الصحي، وسبل تعزيز الرعاية المقدمة لهم , حيث عبر د. أبو الريش عن تقديره واعتزازه بجهود الكوادر الصحية في كافة المواقع والمستويات واللذين يبذلون جهودا استثنائية بكل جدارة واقتدار،  ويسجلوا كما كل مرة صفحة ناصعة من العطاء المتميز لتجنيب أبناء شعبهم من خطر هذا الوباء .

كما ودعا د. أبو الريش أبناء شعبنا الى تعزيز المسئولية المجتمعية في الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة خاصة في هذه المرحلة، والتي هي محور رئيس في نجاح ما تقوم به وزارة الصحة من اجراءات لمواجهة جائحة كورونا .

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