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اختراق مئات المواقع الإسرائيلية من قبل "هاكرز"

21 آيار / مايو 2020 02:26

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فلسطين المحتلة - الرأي

اخترق هاكرز مجهولون المئات من مواقع الإنترنت الإسرائيلية ونشروا موادًا دعائية تظهر احتراق المدن الإسرائيلية.

وذكرت القناة "12" العبرية، أن المئات من المواقع تعرضت لهجمات متزامنة مع يوم القدس العالمي الذي تحيه إيران اليوم، مشيرة إلى أنه "يُعتقد أن هاكرز إيراني أو يتبع لحركة حماس يقفون خلف الهجمات".

ونقلت القناة عن منظومة مكافحة الهجمات الإلكترونية الإسرائيلية "السايبر" أن هكذا هجمات كانت متوقعة وتنفذ سنويًا في ذكرى يوم القدس العالمي، أواخر شهر رمضان، وأن الهجمات تم تنفيذها باسم يوم القدس العالمي.

ومن بين المواقع التي جرى اختراقها مواقع شخصية وأخرى داعمة للجنود وغيرها من المواقع، حيث يظهر على المواقع فيديو تخيّلي لاحتراق مدن حيفا وتل أبيب وغيرها.

وتأتي هذه الهجمات بعد أنباء عن استهداف هاكرز إسرائيلي لميناء رجائي الإيراني مؤخرًا، في تلميح لقدرة إسرائيل على استهداف البنى التحتية الإيرانية ردًا على استهداف إيراني قبل أسابيع لشركة المياه الإسرائيلية.

ترجمة: صفا

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