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الإيجاز الصحفي الحكومي حول "كورونا" 22 مايو 2020

21 آيار / مايو 2020 04:57

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غزة- الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم الخميس، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

تسجيل 29 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليصبح الإجمالي 49 إصابة مكتشفة داخل مراكز الحجر الصحي.

يجري التحري حول مخالطة المصابين الجدد لأشخاص خارج مراكز الحجر الصحي.

الجهات المعنية تدرس إمكانية فرض حظر التجوال ضمن إجراء الوقاية من كورونا.

ناقشا بكل مسؤولية فرض حالة حظر التجوال بعد تسجيل 29 إصابة جديدة.

قررنا إغلاق كافة المعابر للأفراد بشكل كامل ابتداءً من السبت القادم وحتى نهاية يونيو.

ندعو إلى تشديد الإجراءات الوقائية من "كورونا" في كافة المرافق العامة في غزة.

أفسحنا المجال للجهات المعنية للتأكد من عدم تسلل الفيروس إلى داخل القطاع لاستكمال دارسة فرض حظر التجوال.

نؤكد على وجوب الالتزام غدًا خلال صلاة الجعة بإجراءات السلامة.

وزارة الداخلية ستعلن عن إجراءات وقائية سيتم تطبيقها في أماكن الترفيه والتجمع.

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