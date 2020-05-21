وفيات وإصابات جديدة إثر "كورونا" لمغتربين فلسطينيين

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، و22 إصابة، و23 تعافي بين أبناء جالياتنا حول العالم، لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 91 حالة وفاة، و1601 إصابة، و777 تعافي.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها الخميس أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة للمواطن عمر صايل أمين 27 عاماً بسبب كورونا في ولاية ميتشيغن الأميركية، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 52، وتسجيل 4 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات الى 771، وتسجيل 17 حالة تعافي، ليصبح عدد حالات التعافي 276

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أعمال اللجنة الفنية لتطورات "كورونا" بوصول طلبة برامج التبادل الطلابي المبتعثين الى الولايات المتحدة الامريكية بالأمس الى ارض الوطن، وعددهم 68 طالباً، حيث تم تأمين استقبال صحي وآمن ومريح لهم، وأجريت لهم كافة الفحوصات اللازمة وتبين انهم جميعا بصحة جيدة، والتحقوا بذويهم واسرهم في الضفة الغربية 41، والقدس 4، وقطاع غزة 23.

كما تواصل السفارة لدى روسيا الاتحادية متابعتها للأوضاع الصحية والمعيشية لأبناء الجالية والطلبة في عموم روسيا، وتعمل على تقديم المساعدات والخدمات الضرورية واللازمة لها، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية من بينها طالب، حالتان منها في وضع صحي مستقر، ليرتفع عدد الإصابات الى 12، تعافي منها 7، وهناك حالة وفاة واحدة فقط.

وأفادت السفارة لدى تشيلي تسجيل اول حالة وفاة في صفوف الجالية، وتسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات منذ بدء الجائحة الى 16، تماثل للشفاء منها 5، ليبقى مجموع الإصابات النشطة 10، منها حالة في وضع حرج. هذا وتقوم السفارة بالتواصل مع الحالات المصابة للاطمئنان عليها، والوقوف الى جانبها.

وأكدت السفارة لدى بنغلادش ان الطالبين العسكريين اللذان اصيبا بالفيروس قد تعافيا وصحتهما جيدة، وسوف يخرجان من الحجر الصحي بعد يومين.

وأفادت السفارة لدى الامارات بتسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 57، وإنها تتواصل مع جميع الحالات المصابة للاطمئنان عليها، والوقوف عند أي احتياج لها.

وأكدت السفارة لدى البرازيل إصابة عائلة كاملة مؤلفة من 9 افراد بالفيروس، وهي من اللاجئين الوافدين من سوريا، متواجدين في الحجر المنزلي واوضاعهم الصحية مستقرة، بينما هناك حالة واحدة منهم في المستشفى، ليرتفع عدد الإصابات في البرازيل الى 28، وتعافي 18 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة سابقا. وتتواصل السفارة مع جميع الحالات المصابة في البرازيل للاطمئنان عليها، وتقديم اية مساعدة مطلوبة تحتاجها.

وأفادت بعثة فلسطين لدى النرويج، بأنه لم يتم تسجيل اصابات جديدة بعدوى الفيروس بصفوف ابناء الجالية، ليبقى عدد الاصابات 21، تعافي منها 13، وعدم تسجيل اية وفاة في صفوفها. وتتواصل مع الحالات المصابة للاطمئنان على صحتها وتقديم اي مساعدة ممكنة تحتاجها.