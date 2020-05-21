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معروف: صلاة الجمعة ستتم غدا وفق الشروط الوقائية

21 آيار / مايو 2020 08:55

غزة- الرأي:

نفى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول التراجع عن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة يوم غد. 

وقال معروف في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس، إن صلاة الجمعة ستتم غدا، مع تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية والتدابير الوقائية المقرة من وزارة الصحة.

وطالب معروف كبار السن والأطفال وضعيفي المناعة والخارجين من الحجر الصحي مؤخرا والنساء، بالالتزام برخصة الصلاة في البيت ظهرا، وعدم أداءها في المساجد.

وفي ذات السياق لفت إلى أن رخصة الصلاة في البيوت ظهرا تبقى رخصة لجميع المواطنين.

وأعلنت الجهات الحكومية في قطاع غزة عن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة مع اتباع إرشادات الوقاية من فيروس كورونا.

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