الداخلية تعلن جملة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية بغزة عن جملة إجراءات احترازية في ضوء ما قالت إنه "مستجدات مواجهة فيروس كورونا بقطاع غزة حيث أن الإجراءات الجديدة جاءت بناء على توصيات وزارة الصحة".

وبينت الداخلية في بيان لها، أن الشرطة ستعمل على تأمين إقامة صلاتي الجمعة وعيد الفطر وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارتا الأوقاف والصحة.

وأكدت الداخلية إلى أنه تقرّر إغلاق الساحات والمتنزهات العامة، والمدن الترفيهية، مع تشديد إجراءات منع التجمهر خلال إجازة عيد الفطر.

وتابعت "إن الشرطة ستشدد من إجراءاتها الرقابية على كافة أماكن التجمع والازدحام، وستتخذ إجراءاتها بحق المرافق المُخالفة".

وبينت أنه تقرّر وقف استقبال المواطنين العالقين من الدول الأخرى عبر المعابر حتى 30 يونيو المقبل.

وأكدت الداخلية تشديد إجراءات إغلاق المناطق الحدودية كافة، برًا وبحرًا، داعية المواطنين الكرام إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، والحد من الحركة والتنقل واقتصارها على الضرورة، وعدم التهاون في ظل التطورات والمستجدات الأخيرة.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، مبينة أنه لا زالت عدة عينات مخبرية تحت الفحص حتى اللحظة.