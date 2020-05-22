وكالة الرأي الفلسطينية العاروري: خطة الضم ستؤدي إلى انفجار بوجه الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية معروف: صلاة الجمعة ستتم غدا وفق الشروط الوقائية وكالة الرأي الفلسطينية وفيات وإصابات جديدة إثر "كورونا" لمغتربين فلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية الإيجاز الصحفي الحكومي حول "كورونا" 22 مايو 2020 وكالة الرأي الفلسطينية رسالة حقوقية لوقف عنف الاحتلال ضد صيادي غزة وكالة الرأي الفلسطينية المعايدة في ظل كورونا.. بين الإجراءات والاحترازات (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية دعوة لتشكيل جبهة وطنية وعربية لمواجهة "التطبيع" وكالة الرأي الفلسطينية حدث طبي نادر .. إزالة ورم من الدرجة الثالثة في الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية اختراق مئات المواقع الإسرائيلية من قبل "هاكرز" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: التعامل بالدولار الأبيض والازرق دون تمييز في عمليات البيع والشراء
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الداخلية تعلن جملة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

22 آيار / مايو 2020 01:42

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية بغزة عن جملة إجراءات احترازية في ضوء ما قالت إنه "مستجدات مواجهة فيروس كورونا بقطاع غزة حيث أن الإجراءات الجديدة جاءت بناء على توصيات وزارة الصحة".

وبينت الداخلية في بيان لها، أن الشرطة ستعمل على تأمين إقامة صلاتي الجمعة وعيد الفطر وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارتا الأوقاف والصحة.

وأكدت الداخلية إلى أنه تقرّر إغلاق الساحات والمتنزهات العامة، والمدن الترفيهية، مع تشديد إجراءات منع التجمهر خلال إجازة عيد الفطر.

وتابعت "إن الشرطة ستشدد من إجراءاتها الرقابية على كافة أماكن التجمع والازدحام، وستتخذ إجراءاتها بحق المرافق المُخالفة".

وبينت أنه تقرّر وقف استقبال المواطنين العالقين من الدول الأخرى عبر المعابر حتى 30 يونيو المقبل.

وأكدت الداخلية تشديد إجراءات إغلاق المناطق الحدودية كافة، برًا وبحرًا، داعية المواطنين الكرام إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، والحد من الحركة والتنقل واقتصارها على الضرورة، وعدم التهاون في ظل التطورات والمستجدات الأخيرة.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، مبينة أنه لا زالت عدة عينات مخبرية تحت الفحص حتى اللحظة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟