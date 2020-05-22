ضهير :هذا الأسبوع هو الأخطر على القطاع في مواجهة كورونا

غزة- الرأي:

أكد نائب مدير عام الرعاية الاولية و"رئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة" د.مجدي ضهير "إن هذا الأسبوع هو الاخطر على قطاع غزة في مواجهة فيروس كورونا".

وأشار في تصريح مقتضب على أن ذلك يعود لوجود إصابات مؤكدة في قطاع غزة حتى وإن كانت في داخل مراكز الحجر، ووجود عدد كبير من المخالطين مما سيرفع عدد الإصابات.

وأوضح ضهير أن الإجراءات و التدابير لا تشكل ضمان مانع على وجه اليقين، مشيرًا إلى أن الأسواق تعج بالمواطنين و يمكن في حال وجود حالة واحدة أن تشكل بوابة لنشر الإصابات.

وأكد أن صلاة الجمعة القادمة ستسهل الانتشار بوتيرة أعلى وسرعة إضافية، وصلاة العيد ستشكل بوابة إضافية أخرى .

ونوه ضهير إلى أن انتقال المواطنين للمعايدة من محافظة لأخرى ستكون المطية المتممة لتيسير انتشار الفيروس.