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صبح: ازدحام الأسواق وفتح المساجد سيسهمان بانتشار كورونا

22 آيار / مايو 2020 02:02

غزة- الرأي:

قال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بغزة،"عبد الناصر صبح "إن اكتشاف ٢٥ حالة جديدة داخل الحجر الصحي اليوم يشكل عامل خطورة إضافياً لانتشار فيروس كوفيد-١٩ داخل المجتمع في قطاع غزة".

وأكد صبح أن الازدحام الذي تشهده أسواق غزة سيساهم في انتشار الفيروس بصورة عالية، مما ينذر بخطر كبير حيث أن المنظومة الصحية داخل قطاع غزة لازالت غير جاهزة للتعامل مع مئات الحالات حال انتشار الفيروس. 

وأضاف "إن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وصلاة العيد يضفى عاملاً مساعداً لانتشار الفيروس بطريقة سهلة، وذلك في ضوء ما يشهده الشارع الغزيّ من عدم انضباط المواطنين بالإجراءات الوقائية، وحالة الاسترخاء غير المشهودة في الأماكن العامة والأسواق، والذي ينذر بكارثة لا تُحمد عقباها".

وتهيب منظمة الصحة العالمية بالمواطنين وبالجهات الرسمية أن تلتزم بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة والمنظمة لتجنب انتشار الڤيروس داخل المجتمع.

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