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برشلونة يقترب من تمديد عقد شتيجن حتى عام 2025

22 آيار / مايو 2020 04:15

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اقترب برشلونة الإسباني، من تمديد عقد حارسه الألمانى المتألق تير شتيجن، خلال الفترة المقبلة، حتى عام 2025، فى ظل سير المفاوضات بين مسئولى النادى واللاعب، فى الطريق الصحيح، والتى استغرقت وقتا طويلا، فى ظل المطالب المادية التى طلبها الحارس، بجانب رغبة نادى بايرن ميونخ، فى الحصول على خدماته.

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فى عددها الصادر صباح اليوم الجمعة، إن عملية تمديد عقد شتيجن مع برشلونة، تسير فى الطريق الصحيح، واللاعب اقترب من التوقيع على العقد الجديد، الذى سوف يمتد حتى 2025، مع العلم أن عقده الحالى ينتهى فى عام 2022.

وكان نادى بايرن ميونخ، قد حاول إغراء حارس البارسا، من أجل الحصول على خدماته، ولكنه فى الأخير تمسك ببقاء حارسه مانويل نوير، من خلال تجديد عقده حتى عام 2023.

ويقدم الحارس الألمانى، مستويات رائعة فى حماية عرين برشلونة، منذ انضمامه فى صيف 2014، قادما من صفوف فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثانى، برصيد 56 نقطة، بعد مرور 27 جولة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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