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أسطورة ليفربول: محمد صلاح وماني لن يرحلا عن الريدز

22 آيار / مايو 2020 04:22

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يعتقد كيني دالجليش، أسطورة نادي ليفربول، إن الثنائي الأبرز في صفوف الفريق محمد صلاح وساديو ماني، لن يرحلا عن الريدز وكذلك البرازيلي روبرتو فيرمينو، وذلك ردا على التقارير الأخيرة التى أشارت إلى إمكانية خروجهم من قلعة "أنفيلد".

وقال دالجليش في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو، أن رحيل الثلاثي عن الريدز يرتبط بمدى سعادتهم داخل النادي، مؤكدا أن الثلاثي يبدون سعادتهم مع الفريق الأححمر.

أضاف:" في النهاية الفريق سيتغير قليلاً، ولكني لا يُمكنني أن أرى إمكانية لبيع النادي لهؤلاء اللاعبين".

وامتدح دالجليش قائد الفريق جودان هندرسون حيث قال :"هو لاعب رائع، ليس فقط في أرض الملعب، بل وخارجه أيضاً، هو قائد، ونموذج مُذهل".

من ناحية أخرى، عادت الحياة من جديد، الأربعاء، إلى ميلوود، مركز تدريبات نادى ليفربول الإنجليزي، مع عودة نجوم فريق الريدز، يتصدرهم النجم المصرى محمد صلاح، بعد غياب 68 يوما، منذ توقف النشاط الرياضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويخوض اللاعبون التدريبات بشكل فردى، منذ وداع بطولة دورى أبطال أوروبا، على يد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد الخسارة 3 – 2، فى إياب دور الـ16 من البطولة.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتى، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.

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