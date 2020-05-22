تقارير: كوتينيو يعود لبرشلونة الموسم المقبل

حسم بايرن ميونخ الألمانى، مستقبل النجم البرازيلى فيليب كوتينيو، المعار إليه خلال الموسم الحالى، من برشلونة الإسباني، والذى يمتلك حق شرائه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 120 مليون يورو، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن النجم البرازيلى كوتينيو، لن يستكمل مشواره مع بايرن ميونخ، وسيعود إلى برشلونة، مع نهاية الموسم الحالى، فى ظل رغبة النادى البافارى فى الحصول على خدمات النجم ليروى سانى، لاعب مانشستر سيتي.

أضافت الصحيفة، أن مسئولى بايرن ميونخ، لا يفكرون فى تحويل إعارة النجم البرازيلى إلى انتقال دائم، خاصة وأنهم يرغبون فى إعطاء القميص رقم 10، الذى يرتديه كوتينيو، لنجم السيتي ليروى سانى.

وأحرز كوتينيو 9 أهداف كما يملك 8 تمريرات حاسمة خلال مشاركته في 32 مباراة بقميص بايرن ميونخ هذا الموسم، منها 8 أهداف و6 أسيست في 22 مباراة بالدوري الألماني، كما سجل هدفين وصنع هدفا في 7 مباريات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، فيما سجل ظهوره في 3 مباريات بكأس ألمانيا.

ويغيب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم فريق بايرن ميونخ الألمانى، عن البافارى حتى نهاية الموسم الحالى، بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكاحل الأيمن 24 إبريل الماضى.

كان برشلونة، قد تعاقد مع كوتينيو فى شتاء 2018، قادما من ليفربول، لتعويض رحيل مواطنه النجم نيمار داسيلفا، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف برصيد 45 نقطة، فيما يحتل بوروسيا مونشنجلادباخ المركز الثالث برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لايبزيج صاحب المركز الرابع.