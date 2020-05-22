جوجل تطور "سويت شيرت" ذكى يتيح لك التحكم بموسيقى هاتفك

يعمل باحثو جوجل على تطوير سويت شيرت "ذكى" مزود بحبل يتيح لك التحكم فى الموسيقى على هاتفك عن طريق لف هذا الحبل والضغط عليه، ويمكنه أيضًا أن يلتقط إيماءات أخرى، كما أنه قادر أيضًا على الإضاءة استجابة للتفاعل البشرى.

وأوضح مهندس جوجل أليكس أولوال فى منشور على مدونة الشركة: "المنسوجات لديها القدرة على مساعدة التكنولوجيا على الاندماج فى بيئاتنا وعناصرنا اليومية من خلال تحسين الجماليات والراحة وبيئة العمل".

وأوضح أولوال: "بدأت الأجهزة الاستهلاكية فى الاستفادة من هذه الفرص من خلال مكبرات الصوت الذكية المغطاة بالقماش وأسلاك سماعة الرأس، ولقد أتاح التقدم فى المواد والإلكترونيات المرنة دمج الاستشعار والشاشات مع الحفاظ على الشكل الناعم، مثل السترات والفساتين."

ولتطوير التصميم الأساسى للحبل التفاعلى، دمج الباحثون العديد من الخيوط الموصلة للكهرباء المعزولة مع الألياف الداعمة، لتعمل الخيوط فى اتجاهين متعاكسين بعد ذلك كقطب إرسال واستقبال، على التوالى، مما يسمح للسلك بإجراء استشعار معقد عندما يلمس المستخدمون جهاز الاستشعار الناعم ويقومون بطيه.

وأضاف الدكتور أولوال أنه نظرًا أنه يمكن التحكم فى طول السلك واستخدامه لتغيير مستوى الصوت على الهاتف الذكى، على سبيل المثال، بشكل أسرع من الاضطرار إلى العثور على مكان أزرار الصوت فى سلك سماعات الرأس العادية.

جدير بالذكر فى عام 2018، تعاونت جوجل مع شركة الملابس Levi Strauss & Co لتطوير "سترة ذكية'' تسمح لمرتديها بالتحكم فى مجموعة من سماعات الرأس المتصلة عن طريق النقر على أكمام الملابس وتنظيفها.