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نصائح غذائية لأوّل أيام العيد

22 آيار / مايو 2020 05:45

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بعد انتهاء شهر رمضان، يستعيد الصائم نمط حياته المعتاد بما في ذلك نظامه الغذائي. من هنا، تنصح اختصاصية التغذية ميرنا الفتى باستعادة النظام الغذائي الذي كان يعتمده الصائم قبل شهر رمضان، مع الحرص على القيام ببعض الخطوات الإضافية، وتفادي مأكولات معيّنة كي لا يسبّب هذا التغيير المستجدّ، انتفاخاً في المعدة وعسر هضم، فضلاً عن زيادة في الوزن.
وتقدّم الفتى النصائح التالية:
- إدخال وجبات الطعام بشكل تدريجي لمدّة يومين أو ثلاثة: فطور صحّي، وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية، وعشاء خفيف.
- التخفيف من الكافيين الذي يسبب الجفاف، مما يسبب إنهاكاً للجسم.
- التخفيف من تناول الحلويات التي تكثر على مائدة العيد.
- التخفيف من تناول الدهون، والتوجّه عوضاً عن ذلك نحو اللحمة الحمراء (الهبرا)،
- استبدال الأطباق المقليّة بتلك المشوية.
- عدم تناول كميّات كبيرة من الأطباق التي تحتوي على الأرز.
- يجب التركيز على الخضر والفاكهة والسوائل، وخصوصاً الماء لأنّ الجسم يكون بحاجة إلى محاربة الجفاف. وتختلف كميّة الماء الواجب أن نشربها من شخص إلى آخر حسب الوزن. ذلك أن كل كيلوغرام من وزن الشخص يتطلّب منّا شرب 33 مليليتراً.

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