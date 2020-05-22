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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2510) الجمعة 22/5/2020
أخبار فلسطينية
أشتية يوعز بتنفيذ إلغاء الاتفاقيات بما فيها الأمنية
العاروري: خطوات الاحتلال تجاه القضية ستوصلنا إلى نقطة الانفجار قريبا
الداخلية بغزة تعلن عن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا
القدرة: 6إصابات بكورونا ترفع الحصيلة اليوم إلى 25 بغزة
الصحة العالمية تحذر من فتح المساجد بغزة بعد تسجيل إصابات جديدة
الحية: ناقشنا فرض حظر التجول في أيام عيد الفطر
الأوقاف بغزة : بقاء رخصة صلاة الجمعة ظهرًا في البيت وصلاة العيد ستُقام في المساجد والساحات
فصائل المقاومة: القدسُ مركزُ الصراعِ والأمةُ لنْ تستسلمَ ولنْ تنسى فلسطينَ
عريقات: أخطرنا المخابرات الأمريكية بأن الاتفاق معهم لم يعد ساري المفعول
أخبار إسرائيلية
وفد من يهود “ناطوري كارتا” يزور العيسوية ويعبر عن أمله بقيام دولة فلسطينية من…
«رياح السماء»… تدريبات إسرائيلية لمحاكاة حرب في الجبهة الشمالية
تقرير "إسرائيلي" يحذر من تصعيد قريب لانتشار قوات حزب الله قرب "الخط الأزرق"
سيناريو الحرب الثالثة بين حزب الله و"إسرائيل"
اختراق عشرات المواقع الصهيونية ومفاجأة كبيرة في انتظار "إسرائيل"
اخبار دولية
خطة أوروبية بمشاركة ألمانيا لمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية علاء جمعة
مواجهة بين خامنئي ونتنياهو على «تويتر»
روسيا تؤكد استعدادها للمساعدة في تسهيل الحوار الفلسطيني الإسرائيلي
واشنطن: النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لن يُحل في مجلس الأمن
الأمم المتحدة ومصر تبحثان التحركات الدولية المرتقبة بشأن القضية الفلسطينية
بديل": شروط الاتحاد الأوروبي تشويه للنضال الوطني وتقويض لنزاهة المؤسسات
أوغلو: تركيا ترفض خطة الضم الإسرائيلية
أخبار عربية
الأردن يهدد بمراجعة علاقته مع «إسرائيل» إذا ضمت أراضي فلسطينية -
السعودية تعرب عن رفضها لإجراءات إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية
الرئيس اللبناني يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
فلسطين: وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل “أصبح سارياً”
المستوطنون يجوبون شوارع القدس احتفالا بذكرى احتلالها- (فيديو)
جمعيات لحقوق الإنسان تطالب الاحتلال بوقف العنف ضد صيادي غزة
الاحتلال ينغص فرحة العيد وينفذ حملة اعتقالات تطال نحو 25 فلسطينيا بينهم أطفال…
عريقات يعلن وقف تبادل المعلومات مع وكالة الاستخبارات الأمريكية
الشرق الأوسط
قرار الإغلاق خلال العيد يربك أهالي الضفة
الخليج الإماراتية
الأردن يهدد بمراجعة علاقته مع «إسرائيل» إذا ضمت أراضي فلسطينية
الأهرام المصرية
25 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة في أعلى حصيلة يومية
السعودية تعرب عن رفضها لإجراءات إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية
الشروق المصرية
وزيرة السياحة الفلسطينية تطلع سفير مالطا على أوضاع جائحة كورونا في فلسطين
رئيس الوزراء الأردني: لن تقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية
الغد الأردنية
هل السلطة جادة في التحلل من الاتفاقيات مع “إسرائيل”؟
الخطة الخماسية لشرقي القدس لم تحقق الكثير
دول أوروبية تعدّ “تحرّكاً مشتركاً” ردّاً على احتمال ضمّ إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية
جنبلاط: الخطر الإسرائيلي الآن على الأردن وربما سيناء
الشرق القطرية
روسيا: من المستحيل القبول بـ"صفقة القرن"
هددتها بإجراءات انتقامية ..دول أوروبية تعدّ "تحرّكاً مشتركاً" ردّاً على خطط إسرائيل ضمّ أجزاء من الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الشرطة البحرية في رفح تنقذ رجلاً وطفله من الغرقِ
الاحتلال يغلق القدس القديمة وسط مسيرات استفزازية للمستوطنين
حالتي وفاة و22 إصابة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية
كيلة: نرفض استقبال المساعدات الإماراتية لغياب التنسيق معنا
القدس المحلية
ضهير: هذا الأسبوع هو الأخطر على قطاع غزة
صُوَر| سمر غزال.. امرأة في ميدان الطوارئ لمواجهة "كورونا المستجد"
أبو بكر: القيادة ترفض صرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء بوسيلةٍ غير البنوك
محافظ سلفيت يعلن إصابة عامل من بديا بكورونا ويقرر إغلاق البلدة
الإفراج عن القيادي بدران جابر بعد اعتقال إداري استمر 8 أشهر
دورة عملية حول تقليم وتربية أشجار الزيتون في وادي العروب
شبكة سيدات شمال غرب القدس توزع طروداً غذائية بدعمٍ كويتي
الأسرى: الهجمة الأخيرة على مخصصات أُسر الشهداء والأسرى محاولة لنزع الشرعية عن النضال الوطني
الحياة الجديدة
الاحتلال يقتحم الثوري ويداهم عددا من المنازل
الرئيس يتلقى اتصالا من أمير قطر هنأه خلاله بعيد الفطر
مسيرة الاعلام الإسرائيلية تجوب القدس المحتلة
الأيام
»السلطة ترفض مساعدات طبية إماراتية نقلت في طائرة إماراتية إلى مطار اللد
»مسؤول فلسطيني: لا نقبل "صفقة القرن" على الطاولة
» الأسواق.. كثير من الاكتظاظ، قليل من البيع
»استجابة أوروبية بحوالى 373 مليون يورو لفلسطين لمواجهة تبعات "كورونا"
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل مواطنة وابنتها في بلدة يعبد جنوب جنين
الاحتلال يعتقل أسيرًا محررا على حاجز في جنين
الاحتلال يخفض كميات المياه في مناطق بالضفة
مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية شرق طولكرم
29 إصابة بكورونا لعائدين لغزة ودراسة منع التجوال
مطالبة السلطة بالكشف عن ملابسات الاعتداء على محامٍ برام الله
وكالة الرأي الفلسطينية
صبح: ازدحام الأسواق وفتح المساجد سيسهمان بانتشار كورونا
العاروري: خطة الضم ستؤدي إلى انفجار بوجه الاحتلال
معروف: صلاة الجمعة ستتم غدا وفق الشروط الوقائية
الإيجاز الصحفي الحكومي حول "كورونا" 22 مايو 2020
رسالة حقوقية لوقف عنف الاحتلال ضد صيادي غزة
"الزراعة" تبحث مع الصليب الأحمر تنفيذ مشاريع زراعية
"الصحة": غرفة عمليات الطوارئ الصحية تعقد اجتماعها الدوري
فلسطين اليوم
إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل أمام الصيادين.. لهذا السبب!
معروف يكشف حقيقة إلغاء صلاة الجمعة بالمساجد بسبب كورونا
"الشعبية" تدين التطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي
الحكم على مواطن غزي بالإعدام شنقاً أُدين بالقتل قصدًا عام 2001
"الثقافة" تطلق قناة الثقافية ضمن محتوى حضارة TV التفاعلي
منحة من السعودية.. بدء صرف دفعة مالية لأصحاب المنازل المتضررة بغزة
اجهزة السلطة تفرج عن الصحفي أنس حواري من طولكرم
"إسرائيل" تصعد حربها الاستيطانية في الأراضي المحتلة
محافظ الخليل يقرر رفع الإغلاق عن بيت أولا
سما نيوز
الاوقاف بغزة تصدر بيانا مهما تعقيبا على الإيجاز الصحفي والإعلان عن 29 إصابة داخل مراكز الحجر
روسيا تنفي اطلاق مبادرة لعقد قمة فلسطينية امريكية
مركزية "فتح" تناقش وضع الخطط والآليات المطلوبة لتطبيق قرار القيادة
الأسرى: الهجمة الأخيرة على مخصصات أُسر الشهداء والأسرى محاولة لنزع الشرعية عن النضال الوطني
اصابة 4 مواطنين وتحطم 20 مركبة اثر هجوم للمستوطنين على حوارة
جنين: الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم جنين على حاجز عسكري
سلطة المياه: الاحتلال يخفض كميات المياه في عدة محافظات
عرب 48
روسيا تحذّر من "دوامة عنف خطيرة" جراء الضمّ
الحركة الأسيرة تدعو البنوك إلى التراجع عن إغلاق حساباتها
رئيس الوزراء الفلسطينيّ: سمعنا عن المساعدات الإماراتية من الجرائد
أزمة كورونا تخنق أسواق غزة مع اقتراب العيد
(محدث) الاحتلال يعتقل مواطنة وابنتها ويقتحم عدة مناز..
الخارجية الكندية والأحزاب الفيدرالية: كندا لن تعترف ..
الألكسو" تدعو المجتمع الدولي إلى التصدي للم..
المالكي يبحث مع أبو الغيط الآليات المناسبة لمواجهة خ.
حدث في مثل هذا اليوم
- 22 أيار (مايو)
- 2002م عملية استشهادية في سوق تجاري بمدينة ريشون ليتسيون أسفرت عن مقتل 3 من الإسرائيليين وإصابة 40 بجروح مختلفة، وتبنت العملية كتائب شهداء الأقصى والشهيد الذي فجر نفسه هو عيسى عبد ربه بدير من قرية الدوحة قضاء بيت لحم.
- 1995م جندي إسرائيلي يشن هجوماً على كنيسة القديس انطوان في يافا أسفر عن خسائر مادية.
- 1994م الجيش الإسرائيلي يقصف منزلين في الخليل ويقتل عضوا في المقاومة الفلسطينية المسلحة.
- 1993م رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الشيخ عبد الحميد السائح (1907 - 2001) يعلن استقالته من منصبه.
- 1967م جمال عبد الناصر يغلق مضايق تيران وخليج العقبة في وجه السفن الإسرائيلية، لكن إسرائيل احتلت المضايق والخليج وسيناء كلها، وبذلك أصبحت الملاحة في البحر الأحمر مفتوحة أمامها وما زالت حتى اليوم وخاصة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع مصر.
- 1948م مجزرة الطنطورة إذ يؤكد الصهيوني يتودور كاتس في بحث جامعي تقدم به للحصول على درجة الماجستير من جامعة حيفا بان ما حدث في الطنطورة كان بذبحة على نطاق جماعي ويذكر كاتس أن القريبة قد تم احتلالها من قبل الكتيبة 23 من لواء الكسندروني في الليلة الواقعة بين 22-23 آيار 1948م وسقطت القريبة في يد الجيش الصهيوني وانهمك الجنود لعدة ساعات في مطاردة دموية في الشوارع وبعد ذلك اخذوا يطلقون النار بصورة مركزة في السكان.
- 1948م مجلس الأمن يصدر القرار (49) الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في فلسطين وهدنة في القدس.