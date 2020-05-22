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الشرطة البحرية في رفح تنقذ رجلاً وطفله من الغرقِ

22 آيار / مايو 2020 09:40

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غزة-الرأي

تمكنت طواقم الشرطة البحرية في محافظة رفح من انقاذ رجل وطفله من الغرق أثناء قيامهم بالسباحة في بحر المحافظة.

وأوضح المقدم محمد عوض الله مدير الشرطة البحرية في محافظة رفح "إن طاقم الدوريات والإنقاذ المنتشرون على الشاطئ شاهدوا رجلاً وطفله يصرخون داخل البحر ويطلبون المساعدة، وعلى الفور تم تحريك مركب إنقاذ نحوهما ومساعدتهما وإخراجهما.

ودعا عوض الله المواطنين إلى ضرورة السباحة في الأماكن الآمنة والمحددة حفاظًا على سلامتهم، وذلك مع قدوم فصل الصيف وازدياد إقبال المواطنين على السباحة الأمر الذي يزيد من حوادث الغرق.

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