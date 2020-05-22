بلدية خان يونس واللجنة الشعبية للاجئين تنظمان حملة لتصفيف وتزيين الشعر

غزة-الرأي

نفذت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع اللجنة الشعبية للاجئين حملة واسعة لتزيين وتصفيف الشعر لأطفال مخيم خان يونس في أكثر المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية للتخفيف من معاناة الأسر المعوزة وذوي الدخل المحدود وذلك بالمجان.

وذكر نائب رئيس بلدية خان يونس د. مازن الشيخ أن الحملة تأتي في إطار المسئولية الإجتماعية الملقاة على عاتق البلدية في مساندة القطاعات المجتمعية والتخفيف من معاناة بعض الأسر الفلسطينية المحتاجة، إلى جانب تعزيز قنوات الشراكة البناءة مع كافة المؤسسات بخان يونس تماشياً مع التوجه العام لدى إدارة البلدية في توطيد العلاقات المختلفة بما يحقق المصلحة العامة.

وثمن د. الشيخ دور القائمين على حملة تصفيف الشعر لأطفال وشباب مخيمات خان يونس من اللجنة الشعبية للاجئين وكذلك أصحاب صالونات الحلاقة، مشيراً إلى حملة تصفيف الشعر التي تم اطلاقها للعام الثاني على التوالي ساهمت في رسم البسمة والفرحة على وجوه الأطفال لا سيما في ظل الأجواء الروحانية للشهر الفضيل وقرب حلول عيد الفطر السعيد، مبيناً أن البلدية واللجنة الشعبية للاجئين تسعيان دوما من أجل مساندة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده وكذلك التخفيف من حدة الظروف الحالية التي تسببت بها جائحة كورونا.