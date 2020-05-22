وكالة الرأي الفلسطينية الأردن يهدد بإعادة النظر في علاقته مع إسرائيل حال ضمت أراضي فلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنة وابنتها ويقتحم عدة منازل في بلدة يعبد وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس واللجنة الشعبية للاجئين تنظمان حملة لتصفيف وتزيين الشعر وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية خان يونس يتلقى خطابات شكر من بلديات عربية وأوروبية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم بالإعدام لمواطن أُدين بالقتل قصدًا وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية في رفح تنقذ رجلاً وطفله من الغرقِ وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2510) الجمعة 22/5/2020 وكالة الرأي الفلسطينية التواصل مع الطبيعة يجلب السعادة وكالة الرأي الفلسطينية التواصل مع الطبيعة يجلب السعادة وكالة الرأي الفلسطينية نصائح غذائية لأوّل أيام العيد
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنة وابنتها ويقتحم عدة منازل في بلدة يعبد

22 آيار / مايو 2020 10:02

1
1

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، المواطنة سهيلة محمد أبو بكر ( 45 عاما) وابنتها الطفلة إيمان أبو بكر ( 16 عاما)، خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن اعتقال المواطنة أبو بكر وهي أم لثمانية أطفال تتم للمرة الرابعة على التوالي، وابنتها للمرة الثالثة على التوالي، وأن رب العائلة نظمي محمد يونس أبو بكر (48 عاما) كان قد اعتقل في الثاني عشر من الشهر الجاري، وهو قيد التحقيق في سجن الجلمة.

وأشارت الى أن أكثر من 15 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت الحارة الغربية وتمركزت في حي السلمة، ونفذت عمليات دهم واقتحام طالت العديد من منازل المواطنين، وتخللها عمليات عنف وعربدة من قبل جنود الاحتلال الذين اعتدوا على اصحاب المنازل المستهدفة وحطموا محتوياتها.

وعرف من بين أصحاب المنازل المستهدفة: عطية محمد يونس أبو بكر، وشقيقيه المعتقلين نظمي، وربحي، اضافه الى ديوان أبو بكر في حي السلمة.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات حتى اعداد هذا الخبر

يذكر أن البلدة تتعرض منذ 12 من الشهر الجاري لحملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات مستمرة، طالت نحو 44 مواطنا من بينهم أطفال ونساء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"معهد الأمل" يفتتح مركزاً لتدريب الخياطة لأمهات الأيتام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟