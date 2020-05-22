"الشباب والرياضة"ومركز حكاية وطن يعلنان إنطلاق مبادرة "الشباب يقرر "

غزة-الرأي

أطلق مركز حكاية وطن فلسطين بمشاركة وزارة الشباب والرياضة مبادرة( #الشباب يقرر) بميناء غزة الدولي، حيث حضر أ.خالد بحور ممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة وأ.محمد الشوبكي رئيس مركز حكاية وطن ولفيف من أعضاء المبادرة ،

وأوضح المركز من خلال البيان أن المبادرة أتت ضمن مشروع #البركة_بالشباب المُمول من وزارة الشباب والرياضة، حيث تهدف إلى التحشيد المجتمعي والإعلامي حول المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب والشابات وتسليط الضوء على واقع مشاركتهم ،وأهم المقومات وآليات التفعيل؛ والتركيز على دورهم في البلديات والأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

وستسعى المبادرة من خلال أنشطتها لمناصرة ابرز قضايا الشباب و تمثيلهم بالهيئات المحلية، ومساءلة الشباب لصناع القرار ورفع نسبة الوعي بقضاياهم وحقوقهم المشروعة .

وقال أ.محمد الشوبكي رئيس المركز بأن المبادرة ستعمل على تشكيل مجموعات شبابية تنخرط بالعمل المجتمعي والهيئات المحلية،مؤكداً أنة كان دور فاعل للمراكز الشبابية بمساءلة صناع القرار والتواصل معهم بنقاشات سياسية حول دورهم في الاحزاب ومفهوم المواطنة والقضايا الرقمية، واستطاع الشباب أن يقترحوا ويقدموا رؤى جديدة ستساهم في تطوير الواقع للأفضل.

وذكر أن أدوات المبادرة ستتخلل لقاءات توعوية، ورشات عمل ،جلسات استماع، اصدار تقارير واحصائيات، برامج تدريبية ،وأنشطة ميدانية متنوعة .

وأوضح أ.خالد بحور مدير العمل التطوعي بالوزارة أن المبادرة تمثل الشباب الفلسطيني بكافة أماكن تواجدة مؤكدا أن للشباب الدور الفاعل في بناء المجتمع وضرورة العمل الجاد لتبني سياسات حكومية لدعم قطاع الشباب .

وأضاف بحور أن الوزارة ترعى (60) مبادرة شبابية من بينها العديد من المبادرات التطوعية التي تستهدف قطاعات المجتمع والشباب ودعم صمودهم .

يذكر أن المبادرة ستركز في عملها على إستخدام الإعلام الرقمي في توصيل رسالتها وتحقيق أهدافها وذلك بسبب الظروف الراهنة على دولة فلسطين بإستمرار أزمة كورونا وتقييد الأنشطة والبرامج الميدانية