برعاية الشباب والرياضة مركز شعلة امل يطلق مبادرة "بالارادة نكون

غزة-الرأي

أطلق مركز شعلة امل للشباب والتنمية مبادرة #مبادرةبالإرادة نكون بتمويل من وزارة الشباب والرياضة بحضور رئيس مركز شعلة أمل محمود القدرة حيث شكر وزارة الشباب والرياضة على العمل المميز فى تمويل المراكز الشبابية بالمبادرات، كما أشاد رئيس قسم الشباب فى مديرية الشباب بخان يونس تيسير قويدر بجهود مركز شعلة أمل وقال إن الوزارة تدعم المبادرات فى ظل الظروف الراهنة لمساندة هذه المراكز في دورها الوطني ولتفعيل العمل الشبابى فى محافظات غزة لمواجهة جائحة كورونا.

يذكر أن المبادرة من خلال أنشطتها تسعى لدعم الشباب بتدريبهم عن بعد للوصول لعمل بناء عن طريق بعض الكوادر الشبابية لتفعيل أنشطتهم و تدريب اكبر عدد ممكن بالإضافة لبرامج للاطفال وزيارتهم المنزلية وتعليمهم بكيفية صناعة العابهم وايضا بمناسبة قدوم العيد حيث سيتم خروج فريق الدعم النفسى وزيارة بعض المناطق كى لإدخال البهجة للاطفال بمساندة المهرجين وتوزيع الهدايا لهم وسيكون هناك لقاءات ومسابقات وهدايا للاطفال.