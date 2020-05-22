قوافل الخير توزع كفالات شهرية على الأيتام والفقراء

غزة-الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير، كفالات نقدية على عائلات فقيرة ومحتاجة في قطاع غزة عن دورة شهر يونيو 2020، بتبرع من أهل الخير.

وقد استفاد من هذه الدورة التي جاءت في نهاية شهر رمضان المبارك (143) عائلة فقيرة، لإعانتها على تكاليف الحياة الصعبة وتخفيف المعاناة الناجمة عن محدودية الدخل أو انعدامه.

وينقسم مشروع الكفالات الى قسمين، الأول يتعلق بالأيتام حيث يتم تقديم الكفالات لهم لكي يواصلوا حياتهم الكريمة من وسط المعاناة الناجمة عن فقدان معيلهم.

أما القسم الثاني يتعلق بالعائلات المحتاجة من مأكل ومشرب وسداد ديون ودفع "اجارات" بيوت.

يُشار الى أن عدد العائلات المكفولة يزيد وينقص حسب حالة كل عائلة وحجم الكفالة التي تصلها، فبعض العائلات تم كفالتها على مدار العام وبعضها ستة شهور وأخرى ثلاثة شهور.

من جانبه، شكر مدير الجمعية علي المغربي، أهل الخير على صدقاتهم التي تنقذ كثير من العائلات من واقعهم المأساوي، داعيا الى مزيد من التبرع والمساهمة الخيرية في هذا المجال ضمن مشروع الكفالات والمشاريع الأخرى التي تنفذها الجمعية.