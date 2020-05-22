تسجيل حالتي تعاف من فيروس كورونا في الخليل

الضفة المحتلة-الرأي:

سجلت وزارة الصحة برام الله، مساء اليوم الجمعة، حالتي تعافي من فيروس كورونا القاتل خلال 24 ساعة في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في فلسطين إلى 466 مصاب بنسبة 77.4% من مجمل الإصابات بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 132 حالة، بينها 60 في محافظة القدس، و33 حالة في محافظة الخليل، و39 في المحافظات الجنوبية، أي ما نسبته 21.9% من مجمل الإصابات المسجلة.

ولفتت أن المحافظات الخالية من الإصابات بفيروس "كورونا" حتى الآن هي 9 محافظات: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، قلقيلية، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.