معروف: تمت صلاة الجمعة في أجواء منظمة ومرتبة

غزة – الرأي:

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، "تمت صلاة الجمعة اليوم في أجواء من التنظيم والترتيب عكست حجم الجهد الذي بذلته الطواقم الحكومية العاملة والجهات المساندة لها لإتمام التدابير والإجراءات الاحترازية وتهيئة المساجد لاستقبال المصلين وفق توجيهات وزارة الصحة".

وشكر معروف في تصريح مقتضب أبناء الشعب الفلسطيني الذين التزموا بالإجراءات الاحترازية خلال صلاة الجمعة واظهروا صورة مشرقة تنم عن وعي واستشعار لروح المسئولية المجتمعية العامة في مواجهة هذا الفيروس.

وأهاب بأبناء الشعب الفلسطيني أن يبقى هذا السلوك الحضاري عنوانًا للتعامل في ظل هذه الجائحة خاصة خلال فترة العيد وفي الأماكن التي تشهد حالات ازدحام ومخالطة شديدة هذه الأيام، كالأسواق والمراكز التجارية.

وأكد معروف أنه ستتم عملية تقييم صلاة الجمعة وإجراءاتها التي تمت اليوم لاستخلاص العبر وتعزيز الإيجابيات وتلافي أية جوانب سلبية.

وتابع "كلمة الشكر والتقدير واجبة بحق كافة الطواقم الحكومية التي خططت وهيأت ونفذت الاجراءات بصورة لائقة ودون حدوث اشكاليات".