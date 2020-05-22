الاحتلال يحتجز مواطنة وابنتها في يعبد

الضفة المحتلة-الرأي:

احتجزت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، المواطنة سهيلة محمد أبو بكر ( 45 عاما) وابنتها الطفلة إيمان أبو بكر ( 16 عاما) وأخضعتهما لتحقيق ميداني قبل أن تخلي سبيلهما، خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن أكثر من 15 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت الحارة الغربية وتمركزت في حي السلمة، ونفذت عمليات دهم واقتحام طالت العديد من منازل المواطنين، وتخللها عمليات عنف وعربدة من قبل جنود الاحتلال الذين اعتدوا على اصحاب المنازل المستهدفة وحطموا محتوياتها.

واندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات حتى اعداد هذا الخبر

يذكر أن البلدة تتعرض منذ 12 من الشهر الجاري لحملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات مستمرة، طالت نحو 44 مواطنا من بينهم أطفال ونساء.