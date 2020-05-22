إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيبت عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم أسرة، بعد اندلاع مواجهات في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة لقمع المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي "إن جنود الاحتلال داهموا البلدة وأطلقوا قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين، وسقط بعضها في منزل المواطن ضياء شتيوي، ما أدى إلى إصابة أطفاله الثلاثة وزوجته بالاختناق".

وأشار الهلال الأحمر إلى أن 5 مواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع تم علاجهم ميدانيًا.

وانطلقت المسيرة ظهر الجمعة تنديدًا بمساعي حكومة الاحتلال الاعلان عن ضم أجزاء من الأراضي المحتلة عام 1967 لمنظومة الاحتلال، وطالب المشاركون بتصعيد المواجهة مع الاحتلال لافشال هذه المخططات الاستعمارية.