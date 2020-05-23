سيدورف يقصف شباك يوفنتوس بقميص الإنتر

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.. "جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح هدف من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.. وسجل النجم الهولندي السابق، كلارنس سيدورف، واحدا من أهدافه المعتادة بالتسديدات الصاروخية والذى جاء مع فريقه إنتر ميلان فى شباك يوفنتوس فى الدوري الايطالي موسم 2001-2002.

اللقاء جاء ممتعا للغاية وقد انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 لكل فريق، وسجل سيدورف هدفي إنتر ميلان خلال اللقاء، أحدهما بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، مستغلا كرة عائدة من دفاع اليوفي.

سيدورف لعب لإنتر ميلان 3 سنوات في الفترة من 1999 حتى 2002 بعد مرحلة ريال مدريد، قبل الفترة الأشهر فى مسيرته مع ميلان والتى بدأت من 2002 وامتدت حتى 2012 لمدة 10 سنوات.