فيدال ردًا على عروض يوفنتوس والإنتر: أنا سعيد في برشلونة

وجه النجم التشيلي المخضرم، أرتورو فيدال، لاعب وسط فريق برشلونة الاسباني، صدمة إلى كلا من يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين، بعدما أكد أنه سعيد في البارسا ولا يفكر في الرحيل عن أسوار النادي الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وبدأ لاعب خط الوسط التشيلي 13 مباراة فقط في جميع المسابقات من برشلونة، على الرغم من تسجيله في ست مباريات مختلفة في الدوري الأسباني حتى الآن، فيدال ظهر على إنستجرام لايف وقال لمشجعيه: "أنا سعيد للغاية ومرتاح في برشلونة، بالطبع أريد أن أستمر هنا، الآن أنا مستعد أكثر من أي وقت مضى، أنا سعيد، هناك مجموعة جيدة ولدي أصدقاء رائعون في غرفة خلع الملابس".

كان فيدال قريبا من إنتر ميلان في صيف 2018، قبل أن يغير وجهته إلى البلاوجرانا فى الوقت الأخير قادما من بايرن ميونخ، بينما عاش أفضل فتراته مع المدرب أنطونيو كونتي عندما كانا في يوفنتوس، وهو ما جعله محط اهتمام إنتر ويوفنتوس هذا العام.د

ودفع وصول اللاعب الدولي الهولندي الشاب فرانكي دي يونج في كامب نو الصيف الماضي، فيدال إلى مزيد من التفكير في الرحيل، حيث كان كونتي مدرب إنتر ينتظر لتقديم عرض إذا كان يتطلع للرحيل من كاتالونيا.

وأشارت تقارير سابقة أن فيدال انخفض سعره بسبب أزمة فيروس كورونا وأصبح يتراوح ما بين 15 و 20 مليون يورو.

يذكر أن أرتورو فيدال سبق له أن لعب بقميص يوفنتوس لمدة 4 مواسم بين عامي 2011 و2015، توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.