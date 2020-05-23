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أخبار » الرياضة و الملاعب

إلغاء موسم الدورى المكسيكى بسبب مخاوف كورونا

23 آيار / مايو 2020 07:16

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أعلن مسؤولون إلغاء المتبقي من موسم دوري كرة القدم للرجال والسيدات في المكسيك بسبب وباء كورونا دون تتويج بطل.

ودخلت رابطة الدوري المكسيكي في مناقشات مع مسؤولي الصحة بشأن عودة المباريات المتوقفة منذ 15 مارس لكن توصلوا إلى أنه لا يمكن اللعب "دون المخاطرة بأعضاء العائلة العظيمة".

وأضافت رابطة الدوري في بيان الجمعة "لا جدال في أننا نختبر موقفا لا سابق له في بلادنا مما يجبر الصناعة في المكسيك على التعامل بحس جيد وتوحيد الجهود للالتزام بالمتطلبات".

وأعلنت الرابطة عن ظهور ثماني عينات إيجابية بفريق سانتوس لاجونا يوم الأربعاء بعد الخضوع لفحوص كورونا رغم عدم ظهور الأعراض عليهم.

وسجلت المكسيك 59567 إصابة بالعدوى حتى يوم الجمعة وتوفي 6510 أشخاص وفقا لإحصاءات رويترز.

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