5 نصائح لمريض السكر يجب ان يأخذ بها كي يمر العيد بأمان

الحلويات والمعجنات من أبرز الاطعمة التى تؤثر على صحة مريض السكر وتعرضه للخطر، و قد يتعرضون لمشاكل صحية عديدة فى العيد نظرا للإكثار من تناول الكعك والبسكويت، لذلك يجب على مريض السكر اتباع بعض النصائح للوقاية من المخاطر الصحية فى العيد، وحسب ما ذكره موقع diabetes فهى:

نصائح لمريض السكر

1:ينصح مريض السكر بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة للوقاية من انخفاض او ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

2:الحد من تناول الحلويات وخصوصا الكعك والبسكويت لانه يحتوى على نسبة عالية من السكريات والدهون التى تؤثر على مريض السكر.

3: يمكن أن يزيد تناول الكثير من الملح من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والذي بدوره يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وعندما يكون لديك مرض السكري ، فأنت بالفعل أكثر عرضة لهذه الامراض لذلك عليك بتجنب الملح.

4:التقليل من تناول اللحوم الحمراء واستبدالها بالبقول والاسماك والبيض والدواجن، لانها صحية أكثر لمرضى السكر.

5:الاكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات التى تعزز صحة الجسم والمناعة.

6:الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية والغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية.

7:تناول كمية قليلة من الوجبات وتجنب الدهون والسكريات ، لانها قد تزيد من ارتفاع نسبة السكر فى الدم.