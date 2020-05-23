تعرف على فوائد المشمش الصحية أهمها تحسين الهضم

المشمش من الفواكه الصيفية التي يفضلها الأطفال والكبار ويتميز بفوائده الصحية الهامة من تحسين الهضم والإمساك وأوجاع الأذن والحمى والأمراض الجلدية وفقر الدم، ويساعد المشمش أيضًا على تحسين صحة عضلات القلب والجروح، كما أن المشمش لديه القدرة على خفض مستويات الكولسترول، ومنع تدهور الرؤية، والمساعدة في فقدان الوزن، وعلاج الأمراض التنفسية، وزيادة قوة العظام وفقا لتقرير لموقع healthline

الفوائد الصحية للمشمش

غني بالألياف يساعد في علاج الإمساك

المشمش غني بالألياف وبالتالي فهو جيد لحركات الأمعاء ، والألياف تحفز العصارات الهضمية التي تساعد على امتصاص العناصر الغذائية وتفتيت الطعام لتسهيل المعالجة

تقوية العظام

يحتوي المشمش على جميع المعادن اللازمة لنمو العظام مثل الكالسيوم والفوسفور والمنغنيز والحديد والنحاس، فإن تناول المشمش يمكن أن يضمن النمو والتطور الصحيين للعظام.

تحسين صحة القلب

المشمش يساعد فى حماية القلب من مجموعة واسعة من الأمراض بما في ذلك تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية لإحتوائه على كمية كبيرة من فيتامين C وكذلك البوتاسيوم والألياف الغذائية.

غنى بمضادات الأكسدة

المشمش مصدر رائع للعديد من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك بيتا كاروتين والفيتامينات أ وج كما أنه يحتوى على مجموعة من مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول تسمى الفلافونويد ، والتي ثبت أنها تحمي من الأمراض ، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب

يعزز صحة العين

يحتوي المشمش على مركبات متعددة ضرورية لصحة العين ، بما في ذلك الفيتامينات A و E 12، يلعب فيتامين أ دورًا حيويًا في منع العمى الليلي ، وهو اضطراب ناتج عن عدم وجود أصباغ خفيفة في العينين ، في حين أن فيتامين هـ هو مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الدهون يدخل العين مباشرة لحمايتها من تلف الجذور الحرة

يعزز صحة الجلد

تناول المشمش قد يفيد البشرة الأسباب الرئيسية للتجاعيد وتلف الجلد هي العوامل البيئية ، مثل الشمس والتلوث ودخان السجائر كما انه توجد صلة مباشرة بين التعرض للأشعة فوق البنفسجية وحروق الشمس وخطر الإصابة بسرطان الجلد ، وهو شكل قاتل من سرطان الجلد و يمكن محاربة بعض من تلف الجلد هذا من خلال نظام غذائي صحي مليء بمضادات الأكسدة التي يوفرها المشمش.

فيتامين C و E ، وكلاهما موجود في هذه الفاكهة ، قد يساعد البشره على وجه الخصوص ، يحمي فيتامين ج من تلف الأشعة فوق البنفسجية والملوثات البيئية من خلال تحييد الجذور الحرة.