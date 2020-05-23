أمازون تؤجل حدث "برايم" إلى سبتمبر المقبل .. اعرف التفاصيل

كشف تقرير بصحيفة وول ستريت جورنال أن شركة أمازون قررت تأجيل تنظيم حدثها السنوي أمازون برايم "Amazon Prime حتى سبتمبر المقبل، وذلك بفارق ثلاثة أشهر عما اعتادت الشركة والجمهور عليه، وذلك بسبب كمية الطلب الكبيرة والضغط الواقع على مستودعات الشركة من أجل تلبية طلبات وارساليات الزبائن في ظل جائحة كوفيد-19.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، ففي شهر مارس، قالت أمازون إنها تواجه طلبًا غير مسبوق وستوظف 100000 عامل إضافي في مجال المستودعات والتوصيل في الولايات المتحدة، وقيدت مؤقتًا العناصر التي يمكن لبائع الطرف الثالث إرسالها إلى مستودعاتها في محاولة لتحديد أولويات التنظيف واللوازم الطبية، وفي الوقت نفسه، واجهت رد فعل عنيفًا بسبب نقص مزعوم في حماية الموظفين وانتقادات لتأخير التسليم ونقص الإمدادات.

وقد التزمت أمازون بإنفاق 4 مليارات دولار على جملة أمور من بينها "توصيل المنتجات للعملاء والحفاظ على سلامة الموظفين"، ولكن يبدو أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحضير لحدث كبير مثل Prime Day.

وفي الشهر الماضي، ذكرت وكالة رويترز أن أمازون قد تؤخر برايم داي حتى أغسطس على الأقل، وفي ذلك الوقت، توقعت الشركة أن التأخير قد يكلفها 100 مليون دولار ويجبرها على خصم خمسة ملايين جهاز إضافي، ويمكن أن يؤثر التأخير أيضًا على البائعين من جهات خارجية.

وبالنسبة لقرار التأجيل لم تعلق أمازون على التقرير بعد كما سبق وحدث مع تقرير رويترز إبريل الماضي.