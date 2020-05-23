واتس آب يطرح ميزة أكواد QR لمستخدمي أيفون

كشف تقرير حديث أن تطبيق التراسل الفوري واتس آب يستعد لطرح ميزة جديدة تسمح لمستخدميه بمشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم بسهولة من خلال أكواد QR المشفرة، حيث تم طرح هذه الميزة بالفعل لمستخدمي الإصدار التجريبي من iOS للتطبيق مع الإصدار 2.20.60.27، كما يزعم WABetaInfo في أحدث تقرير له.

وبحسب التقرير، فإن إن دعم رموز الاستجابة السريعة QR متاح بالفعل من خلال تحديث من جانب الخادم، وقال التقرير إن هذه الميزة قيد التطوير، وأخيرًا قرر واتس آب إصدارها لمختبري الإصدار التجريبي اليوم، كما ذكر التقرير أيضًا أنه تم تعيين نفس الميزة ليتم طرحها لمستخدمي الإصدار التجريبي من أندرويد قريبًا.

فيما يعمل كل رمز للاستجابة السريعة QR على رمز الاستجابة السريعة الشخصي لجميع المستخدمين وسيظهر على صفحة الإعدادات في التطبيق، بجوار صورة الملف الشخصي مباشرة، وفقًا للصورة التي يقدمها التقرير، وسيؤدي النقر على ذلك إلى فتح رمز QR المخصص الخاص بك على شاشة جديدة نصها "يمكن لأصدقائك مسح رمز QR أو تحميله باستخدام كاميرا واتس آب للحصول على رقمك."

وبدلاً من ذلك، سيكون هناك أيضًا وصول سريع إلى رمز الاستجابة السريعة باستخدام الاختصار المضاف في إجراءات الأداة (لأجهزة iPhone 6s والإصدارات الأحدث)، فإذا كان المستخدم يريد مسح رمز الاستجابة السريعة الذي استلمه، فيمكنه القيام بذلك ببساطة عن طريق فتح الكاميرا داخل التطبيق.

وإذا كان الأمر كذلك، فبعد مشاركة رمز الاستجابة السريعة يشعر المستخدم أنه يريد إبطاله، يمكنه الاستفادة من خيار "إعادة تعيين رمز الاستجابة السريعة" لإنشاء رمز جديد على الفور، كما يزعم التقرير أن هذه القدرة على إبطال وإنشاء رموز QR جديدة لا حدود لها.

وتشبه ميزة واتس آب القادمة ميزة "Nametag" الموجودة في تطبيق انستجرام، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تعد Nametag أيضًا بطاقة تعريف قابلة للتخصيص يُقال إنها فريدة لكل مستخدم - تمامًا مثل رمز الاستجابة السريعة.