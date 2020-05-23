http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2511 ) السبت 23/5/2020
أخبار فلسطينية
إعادة فتح الأقصى بعد عيد الفطر
السلطة الفلسطينية تبعث رسائل عملية لوقف التنسيق الأمني وتسحب أفراد الشرطة من محيط…
“حماس”: سعي البعض للتطبيع مع إسرائيل لا يمثل الأمة الإسلامية
منظمة التحرير الفلسطينية تحث أوروبا على اتخاذ إجراءات لمنع مخطط الضم الإسرائيلي
حركة فتح تهاجم التطبيع الإماراتي مع إسرائيل
القدومي: يوم القدس مشروع موحّد للجميع.. وعلاقة حماس بإيران "إستراتيجية"
حماس تطالب "أونروا" باستدراك فوضى توزيع المساعدات في لبنان
المفتي العام: الأحد أول أيام عيد الفطر
العاروري: خطة الضم ستؤدي إلى انفجار انتفاضة عارمة
وزارة الصحة تتسلم شحنة مساعدات طبية مقدمة من مصر
المالكي: سنبدأ إجلاء العالقين في العاشر من الشهر المقبل
مئات المقدسيين صلوا الجمعة الأخيرة من رمضان على بوابات "الأقصى"
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يترأس حكومته ويواجه المحكمة في يوم واحد
رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال: علينا الامتناع عن ضمّ أحادي في الضفة الغربية
اخبار دولية
خامنئي: «إسرائيل» غدة سرطانية في الشرق الأوسط
نواب امريكيون لنتنياهو:مخطط ضم أراضي الضفة الغربية يعرض السلام للخطر
جاهزون لأي تهديد.. إسرائيل ترد على وصف خامنئي بأنها «ورم سرطاني»
اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث مخططات الضم الإسرائيلية
أخبار عربية
الأردن يوافق على فتح مطار الملكة علياء لإجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين
نصرالله: إسرائيل كيان مغتصب ولا شرعية لبقائه
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مؤسسة الدراسات الفلسطينية: الاتحاد الأوروبي عاجز عن ردع إسرائيل عن القيام بالضم
هيئة مسيرات العودة تندد بعمليات التطبيع و”تدجين” العقل العربي
المالكي يبحث مع أبو الغيط آليات مواجهة مخطط الضم
مواجهات شعبية في الجمعة الأخيرة من رمضان رفضا للاستيطان.. والاحتلال يشن حملات اعتقال…
الذباب الإلكتروني الإماراتي يشتم الرئيس الفلسطيني.. و”فتح” ترد- (تغريدات)
الشرق الاوسط
إعادة فتح الأقصى بعد عيد الفطر
الخليج الإماراتية
خامنئي: «إسرائيل» غدة سرطانية في الشرق الأوسط
الاهرام المصرية
منظمة التحرير الفلسطينية تحث أوروبا على اتخاذ إجراءات لمنع مخطط الضم الإسرائيلي
الأردن يوافق على فتح مطار الملكة علياء لإجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين
الشروق المصرية
بالفيديو.. فتح المساجد في غزة بعد شهرين من الإغلاق بسبب كورونا
الغد الأردنية
المالكي: الأردن يفتح مطار الملكة علياء لإجلاء الفلسطينيين العالقين
الشرق القطرية
اقتحام بلدة يعبد واعتقال فلسطينية وابنتها للمرة الرابعة
حركة فتح تهاجم التطبيع الإماراتي مع إسرائيل
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
أمن السلطة يُمدد اعتقال طالب من بيرزيت
تحذيرات دولية لـ(إسرائيل) من مخطط ضم أراضي الضفة الغربية
إغلاق بحر غزة أمام الصيادين خلال أيام العيد
الاحتلال يمدد توقيف الأسير المحرر "زغير"
أسواق العيد في غزة.. ضحية لثلاثية آخرها "كورونا"
حماس تطلق حملة إلكترونية إحياءً ليوم القدس العالمي
فتح أبواب "الأقصى" بداية الأسبوع بعد عيد الفطر
حماس: يوم القدس يفرض تنحية الخلافات المذهبية والطائفية بالمنطقة
القدس المحلية
تكية نادي جنين الرمضانية".. 2200 وجبة إفطار يومية للعائلات المتعففة والفقراء
غزة : مصابة مسنة بكورونا تعاني من اضطرابات بالتنفس
20 ألف شريحة فحص مخبري لفايروس كورونا تصل غزة
تسجيل ثلاثة آلاف مولود في محافظة بيت لحم خلال أُسبوع
اندلاع مواجهات قرب المعبر الشمالي في قلقيلية
كهرباء القدس": قسم الطوارئ ومراكز الشحن سيعملان على مدار الساعة أيام العيد
بدء سريان قرار منع الحركة في كافة المحافظات
الحياة الجديدة
"محدث" الرئيس يتلقى رسائل تهنئة بعيد الفطر من قادة وزعماء دول عربية وإسلامية
عريقات يناقش مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي قرارات
الرئيس يعزي نظيره الباكستاني بضحايا الطائرة المنكوبة
الأيام
»السلطة أبلغت إسرائيل والمخابرات الأميركية رسمياً بوقف كافة أشكال التنسيق...
» قرار مرتقب بإعادة فتح كنيسة القيامة بالقدس
وكالة صفا
اتهام شرطي فلسطيني بمحاولة تنفيذ عملية جنوبي نابلس
الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص 116 عينة
"الخارجية": 93 وفاة و1602 إصابة في صفوف جالياتنا
مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية بنابلس
رام الله: نيابة الجرائم الاقتصادية تحقق بـ79 قضية برمضان
النخالة: لا يكفي السلطة إطلاق النار في الهواء
تسجيل حالتي تعاف جديدتين من "كورونا" بالخليل
"الإعلام الحكومي" بغزة: صلاة الجمعة تمت بشكل منظّم
وكالة الرأي الفلسطينية
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
صور إقامة صلاة الجمعة بغزة لأول مرة منذ شهرين
النخالة: لا أحد يمكنه أنْ يوقف طغيان العدو إلاّ قوة المجاهدين
معروف: تمت صلاة الجمعة في أجواء منظمة ومرتبة
فلسطين اليوم
مصرع مواطن دهسًا في طوباس
الشيخ عدنان: القدس ستبقى قبلة الجهاد والمقاومة لكل أحرار العالم
وفاة فلسطيني في السعودية بفيروس "كورونا"
أبو مجاهد: يوم القدس العالمي دعوة لكل أبناء الأمة للقيام بواجبهم تجاه قضية فلسطين
"الصحة العالمية" تعلق على احتشاد أسواق غزة وتوجه كلمة للغزيين بشأن كورونا
سما نيوز
الشرطة تتعامل مع 1000 عامل عائد من الداخل الفلسطيني في جنين
إصابة عدد من المواطنين في اعتداء للمستوطنين على مزارعين من قرية دير نظام
مصرع مواطن في حادث سير ذاتي بطوباس
خريشي يطلع منظمة الصحة العالمية على التطورات في فلسطين لمواجهة كوفيد-19
"الجرائم الاقتصادية" تحقق في 79 قضية خلال شهر رمضان
عرب 48
"أمنستي" تطالب برفع حظر السفر عن فلسطيني
عيد الفطر يحلّ يوم الأحد في فلسطين وعدة دول عربية
اجتماع دولي اليوم لبحث المبادرة الروسية حول السلطة الفلسطينية
وكالة وفا
خريشي يطلع منظمة الصحة العالمية على التطورات في فلسط..
"الجرائم الاقتصادية" تحقق في 79 قضية خلال شه..
مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية جنوب نابلس
حدث في مثل هذا اليوم
- 23 أيار (مايو)
- 2006م الأردن يستعيد علاقاته الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني بعد أنْ تمّ سحب السفير الأردني قبل عام .
- 2006م بعد أكثر من سبعة أعوام من المطاردة.. قوات الاحتلال تعتقل المجاهد إبراهيم حامد قائد كتائب القسام في الضفة الغربية، خلال عملية عسكرية واسعة نفذتها العشرات من الآليات العسكرية الصهيونية في ضاحية البالوع شمال مدينة رام الله .
- 2004م الاحتلال الصهيونيّ يفجّر عبوةً ناسفة في حيّ سكنيّ في نابلس اغتالت فيه سعيد درويش القطب و سعد زامل عليان و هما من مجاهدي كتائب القسام ، و سعد عدنان غزال (22معاماً) أحد نشطاء كتائب شهداء الأقصى ، كما أصيب 9 فلسطينيين آخرين بجراح.
- 2004م أسرى سجن "هداريم" الصهيونيّ يدخلون يومهم الـ 19 من إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على تدهور أحوالهم.
- 2004م ارتقاء ثلاثة شهداء من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اثر عملية اغتيال جبانة قامت بها الطائرات الصهيونية حيث قامت هذه الطائرات بقصف السيارة التي كان يستقلها الشهداء الثلاثة ما أدى إلى استشهادهم على الفور والشهداء هم سعيد درويش القطف وسعد عليان زامل وسعد عدنان زغلول.
- 2002م عملية استشهادية في ملهي ليلي في تل أبيب تؤدي إلى استشهاد منفذها عامر شوكاني وإصابة عدد من الإسرائيليين وتبنت العملية كتائب شهداء الأقصى
- 2000م انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانهيار القوات العميلة التي تدعى "جيش جنوب لبنان" وكان هذه الانسحاب إذلالا لقوة إسرائيل حيث انسحبت من جنوب لبنان بعد 22مسنة من الاحتلال وقد تركت وراءها كثيرا من المعدات والأسلحة
- 1994م تسجيل أول حالة قتلٍ لمواطن فلسطيني على يد شرطة الحكم الذاتيّ الفلسطينيّ .
- 1994م الشرطة الفلسطينية تطلق النار على مستوطن يهودي في غزة رفض الانصياع للأوامر.
- 1967م البحرية المصرية تغلق مضائق تيران أمام الملاحة البحرية الإسرائيلية في خليج العقبة.
- 1939م البرلمان البريطاني يخطط لاستقلال فلسطين قبل عام 1949 بينما الهجرة اليهودية إليها مستمرة بوتيرة متصاعدة بتسهيل من سلطة الانتداب البريطانية.