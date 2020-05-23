النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2511 )  السبت 23/5/2020

2006م الأردن يستعيد علاقاته الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني بعد أنْ تمّ سحب السفير الأردني قبل عام .

2006م الأردن يستعيد علاقاته الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني بعد أنْ تمّ سحب السفير الأردني قبل عام .

2004م أسرى سجن "هداريم" الصهيونيّ يدخلون يومهم الـ 19 من إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على تدهور أحوالهم.

2004م أسرى سجن "هداريم" الصهيونيّ يدخلون يومهم الـ 19 من إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على تدهور أحوالهم.