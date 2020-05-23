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طفلان يعثران على سبائك ذهبية بقيمة 100 ألف دولار

23 آيار / مايو 2020 08:33

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عثر طفلان فرنسيان على كنز من السبائك الذهبية، تزيد قيمته على 100 ألف دولار، أثناء خضوعهما لقيود الحركة التي فرضها الإغلاق المرتبط بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، اكتشف الطفلان –كلاهما في العاشرة من العمر- هذا الكنز عندما ذهبت أسرتهما للإقامة مع أحد الأقارب من كبار السن في مدينة فيندوم الفرنسية بعد تطبيق إجراءات الإغلاق في مارس/ آذار.
وقالت قناة “بي إف إم تي في” أنه، بعد أيام قليلة من وصول الأسرة، قرر الطفلان بناء حصن، مما دفعهما إلى البحث عن الأشياء التي يمكنهما استخدامها حول المنزل، وأثناء عملية البحث، عثرا على سبيكتين من الذهب ملفوفتين في ملاءات قديمة.
في البداية، ظن الأب أن الأطفال عثروا على حاملي سكاكين عتيقة كانت تمتلكها والدته، ولكن عندما رأى سبائك الذهب، التي يزن كل منها نحو كيلوغرام، اتصل بدار مزادات محلية أكدت له أنها سبائك ذهبية حقيقية.
من المقرر بيع السبائك بالمزاد العلني في دار مزادات بمدينة فيندوم في 16 يونيو/ حزيران. يعتقد أن قيمتها تزيد قليلاً على 100 ألف يورو (109 آلاف دولار

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