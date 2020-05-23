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محكمة هولندية تجبر امرأة على حذف صور أحفادها عن “فيسبوك”

23 آيار / مايو 2020 08:34

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قضت محكمة في هولندا بأن تحذف امرأة صوراً لأحفادها نشرتها عبر موقعي “فيسبوك” و”بينترست” من دون إذن الأهل، بموجب “اللائحة العامة لحماية البيانات” (جي دي بي آر) المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي.

ووصلت القضية إلى المحكمة بعد خلاف بين المرأة وابنتها، بسبب إصرارها على عدم حذف صور الأحفاد المنشورة على موقعي التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد موقع “هيئة الإذاعة البريطانية” (بي بي سي)، أمس الخميس.

لا تنطبق “اللائحة العامة لحماية البيانات” على البيانات “الشخصية البحتة” أو “الأسرية”. لكن الاستثناء لم يطبق في هذه القضية، لأن نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي جعلها متاحة لجمهور أوسع، حسب الحكم.

وأقرت المحكمة الهولندية أنه على المرأة حذف الصور أو دفع غرامة قيمتها 50 يورو عن كل يوم تأخير عن الامتثال للقرار. وفي حال نشرت صوراً لأحفادها مستقبلاً، قد تُغرم 50 يورو إضافية عن كل يوم.

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