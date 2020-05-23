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الشرطة تؤمن إقامة صلاة الجمعة وفق إجراءات الوقاية والسلامة

23 آيار / مايو 2020 08:38

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غزة- الراي

أمّنت الأجهزة الشرطية إقامة صلاة الجمعة، أمس  وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا، في اليوم الأول بعد قرار الجهات الحكومية فتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة فقط.

وعملت أطقم الشرطة على متابعة تنفيذ إجراءات التباعد، والتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والأوقاف في جميع مساجد قطاع غزة؛ كإجراءات احترازية حفاظاً على سلامة المواطنين في مواجهة الفيروس.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان صحفي،امس الاول ، أن الشرطة ستعمل على تأمين إقامة صلاتي الجمعة والعيد وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأضافت الوزارة أنه - في ظل التطورات والمستجدات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا - ستشدد الشرطة إجراءاتها الرقابية على كافة أماكن التجمع والازدحام وستتخذ إجراءاتها بحق المرافق المخالفة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والحد من الحركة والتنقل واقتصارها على الضرورة، وعدم التهاون في ظل المستجدات الأخيرة.

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