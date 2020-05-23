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الداخلية تكشف عن الإجراءات المتبعة خلال أيام عيد الفطر

23 آيار / مايو 2020 02:43

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، أنه بدءاً من فجر الغد ستنتشر الشرطة في كل الأماكن العامة لمنع الازدحام خلال أيام عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم"سيتم إغلاق عددًا من الأماكن في القطاع، ومنها المتنزهات العامة، والساحات المركزية، وكذلك مناطق الميناء، والجندي المجهول، والكتيبة والكورنيش".

وتابع "إن خلية الأزمة منعقدة بشكل مستمر ولدينا خطط جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات، ومنها حظر التجوال وفصل المدن، لكننا نأمل ألا نصل لذلك"، مؤكدًا على أن الوزارة لديها جاهزية عالية للتعامل مع كل السيناريوهات والخطط.

وأضاف البزم "إن المسؤولية في مواجهة كورونا جماعية، ولابد من تكاتف كل الجهود والشعور بالمسؤولية لدى المواطنين للوصول إلى بر الأمان"، داعيًا المواطنين لتفهم هذه الإجراءات في ظل الخطورة القائمة، والحذر أثناء التنقل، وتقليل الحركة والاحتكاك، وعدم المصافحة خلال أيام العيد.

وأكد على أنه وبعد الإصابات الأخيرة داخل مراكز الحجر تبين أنها غير مُخالطة لأحد من خارج المراكز، مضيفًا: "يتم تتبع كل إصابة بفيروس (كورونا) تُكتشف في القطاع".

وبيّن البزم أن الداخلية تتعامل مع كل مواطن عالق يصل عبر المعابر على أنه مُصاب بالفيروس، مشددًا على عدم التهاون في الإجراءات المتبعة داخل مراكز الحجر.

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