وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادر 100 دونم لصالح الاستيطان في قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تكشف عن الإجراءات المتبعة خلال أيام عيد الفطر وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تؤكد استمرار قرارها بإقامة صلاة العيد وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تؤمن إقامة صلاة الجمعة وفق إجراءات الوقاية والسلامة وكالة الرأي الفلسطينية محكمة هولندية تجبر امرأة على حذف صور أحفادها عن “فيسبوك” وكالة الرأي الفلسطينية طفلان يعثران على سبائك ذهبية بقيمة 100 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية أنتاركتيكا قد تكتسي باللون الأخضر! وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2511 ) السبت 23/5/2020 وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يطرح ميزة أكواد QR لمستخدمي أيفون وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يبتكرون لوحًا شمسيًا عكسيًا يمكنه توليد الكهرباء من الظل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يصادر 100 دونم لصالح الاستيطان في قلقيلية

23 آيار / مايو 2020 03:12

الضفة المحتلة-الرأي:

صادرت سلطات الاحتلال أكثر من 100 دونم من الأراضي الحرجية شرق قلقيلية، بهدف إقامة مصانع تتبع لمستوطنة "الفيه منشه" المقامة على أراضي قلقيلية وقرى حبلة والنبي الياس وعزبة الطبيب.

ونقلت صحيفة القدس عن مسؤول ملف الاستيطان في قلقيلية، محمد أبو الشيخ، اتهامه للاحتلال بمحاولة تغيير طبيعة استخدام الأراضي إلى مناطق صناعية وبناء مرافق عامة، معتبرا أن البناء في الأراضي المصنّفة بأنها "غابات حرجية" انتهاك صارخ.

وأوضح أبو الشيخ أنه كان قد صدر قرار بمصادرة المنطقة المستهدفة منذ الثمانينات، واليوم يعاد إحياء القرار لتنفيذ مخطط استيطاني بعد قرار بتغيير نمط استخدام الأراضي جرى اتخاذه قبل عام، وإقامة مرافق عامة لمستوطنة "الفيه منشه".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع كفالات شهرية على الأيتام والفقراء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟