الاحتلال يصادر 100 دونم لصالح الاستيطان في قلقيلية

الضفة المحتلة-الرأي:

صادرت سلطات الاحتلال أكثر من 100 دونم من الأراضي الحرجية شرق قلقيلية، بهدف إقامة مصانع تتبع لمستوطنة "الفيه منشه" المقامة على أراضي قلقيلية وقرى حبلة والنبي الياس وعزبة الطبيب.

ونقلت صحيفة القدس عن مسؤول ملف الاستيطان في قلقيلية، محمد أبو الشيخ، اتهامه للاحتلال بمحاولة تغيير طبيعة استخدام الأراضي إلى مناطق صناعية وبناء مرافق عامة، معتبرا أن البناء في الأراضي المصنّفة بأنها "غابات حرجية" انتهاك صارخ.

وأوضح أبو الشيخ أنه كان قد صدر قرار بمصادرة المنطقة المستهدفة منذ الثمانينات، واليوم يعاد إحياء القرار لتنفيذ مخطط استيطاني بعد قرار بتغيير نمط استخدام الأراضي جرى اتخاذه قبل عام، وإقامة مرافق عامة لمستوطنة "الفيه منشه".