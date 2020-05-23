الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بكورونا

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة مساء السبت عن عدم تسجيلها أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للحالات النشطة (مازالت مصابة) يبلغ 39 حالة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنها أجرت 58 فحصًا لعينات مشتبه بها خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تُسجل إصابات جديدة، وأجرت فحوصًا لـ8824 عينة منذ ظهور الفيروس في القطاع، كان منها 8769 سلبية، و55 إيجابية ثبت إصابتها.

ولفتت إلى أن 16 حالة تعافت، غادر منها 12 إلى الحجر المنزلي، وبقيت أربع داخل الحجر الصحي في معبر رفح، فيما توجد 39 حالة لا زالت مصابة تتلقى العلاج في مستشفى العزل بالمعبر، وعدد النزلاء المحجورين في مراكز الحجر الصحي الخاص بلغ 1680.