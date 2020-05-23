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معروف: خطة العمل الحكومي بالعيد تركز على منع التجمعات

23 آيار / مايو 2020 04:24

غزة – الرأي:

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، "سلامة معروف"، "إن خطة العمل الحكومي في مواجهة الجائحة خلال العيد تركز على تشديد إجراءات منع التجمعات في الأماكن العامة لذا اتخذ قرار بعدم السماح لعمل المتنزهات العامة وأماكن الترفيه والساحات المركزية، بحيث تتابع الشرطة تنفيذ القرار".

وأكد معروف خلال لقاءه متلفز عبر فضائية الأقصى، أن صلاة العيد ستسير وفق الإجراءات والتدابير الوقائية التي تم اقرارها من وزارتي الصحة والأوقاف وستقوم طواقم وزارة الأوقاف وأسر المساجد بمتابعة الالتزام بهذه التعليمات كما جرى في صلاة الجمعة أمس.

وأضاف "هناك جهات مشبوهة نشطت خلال الساعات الماضية في نشر عدد كبير من الإشاعات بشكل مدروس لإحداث بلبلة داخل مجتمعنا وحذرنا سابقا من تداول أية معلومات لم تصدرها جهات الاختصاص، وعناوين المعلومة الرسمية معروفة وواضحة".

وأهاب معروف بالمواطنين الالتزام بسلسلة التدابير الوقائية والإجراءات الصحية سواء عند أداء صلاة العيد أو خلال أيام العيد وعدم التجمع في الأماكن العامة.

وشدد على أنه يتم التعامل من الطواقم الحكومية وتقديم الخدمة للمستضافين في مراكز الحجر الصحي وفق إجراءات طبية مشددة لمنع المخالطة المباشرة.

ونوه معروف إلى أنه تم تكثيف مراقبة الحدود البحرية والبرية لقطاع غزة والإجراءات على المعابر للأفراد والبضائع مطمئنة وتتم بإشراف وزارة الصحة وتتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

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