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الفاتيكان: ضم الضفة يعرض السلام في المنطقة للخطر

23 آيار / مايو 2020 05:19

الفاتيكان
الفاتيكان

وكالات-الرأي:

أعرب الفاتيكان عن قلقه على السلام في الشرق الأوسط، بسبب عزم إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن هذا القرار يعرض السلام في المنطقة للخطر.

وأكد أنه "مع حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال الحل القائم على أساس دولتين فلسطينية وإسرائيلية، من أجل إحلال السلام في الأراضي المقدسة".

موقف الفاتيكان هذا أبلغه أمين سر الفاتيكان لشؤون العلاقات مع الدول الأسقف بول ريتشارد غالاغر، إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، خلال اتصال هاتفي أجراه عريقات مع الكرسي الرسولي.

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