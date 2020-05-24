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كتلة هوائية باردة وانخفاض في درجات الحرارة

24 آيار / مايو 2020 06:39

الطقس
الطقس

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الأحد بكتلة هوائية باردة نسبيا الى باردة مرافقة لامتداد منخفض جوي يؤثر على المنطقة لذا يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء يكون الجو غائما جزئيا والجو باردا نسبياً الى بارد ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غد الاثنين فيكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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