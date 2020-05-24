الاحتلال يعتدي على المصلين عند باب الأسباط

القدس المحتلة - الرأي

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأحد، وفي أول أيام عيد الفطر، على عدد من المصلين أمام باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى.

وذكر مصادر إعلامية أن جنود الاحتلال منعوا المصلين من الوصول لساحة الغزالي في باب الأسباط لأداء صلاة العيد.



ورغم الاعتداءات إلا أن عشرات الفلسطينيين والمصلين تمكنوا من الدخول للمنطقة بعد كسرهم لحواجز الاحتلال وأقاموا الصلاة خارج المسجد الأقصى بسبب إغلاقه، لانتشار فيروس كورونا.



ويحتفل المسلمون اليوم بأول أيام عيد الفطر السعيد، وسط إغلاق معظم البلدان للمساجد، خشية انتشار فيروس كورونا.

